Лукашенко раскрыл продовольственную диверсию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не доволен подготовкой к уборочной кампании.

Об этом он заявил сегодня на большом республиканском селекторе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Главное на предстоящий уборочный период – качество и темпы. Дисциплина и ответственность должны быть на высочайшем уровне. А с этим, как мне докладывают, не все гладко. Многие руководители подготовку к уборочной компании просто провалили. В отдельных организациях технику даже не начинали ремонтировать. Фактически каждый десятый комбайн не готов к работе. Нет механизаторов, говорят. Как нет? Ведь мы еще осенью прошлого года договорились. Надо из городов пригласить бывших комбайнеров. Их немало. Не везде работают элеваторы и склады для хранения зерна. Причем такое выяснилось при проверке в каждом четвертом хозяйстве. Приписки по готовности техники и зерносушильных комплексов установлены на 40 сельскохозяйственных предприятиях. Это не просто безответственность со стороны местной власти, это продовольственная диверсия. Именно так это будет расцениваться», – сказал Лукашенко.