Лукашенко раскрыл продовольственную диверсию в Белоруссии

27.07.2022  08:09 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Диверсии, Политика, Сельское хозяйство, Экономика


Президент Белоруссии Александр Лукашенко не доволен подготовкой к уборочной кампании.

Об этом он заявил сегодня на большом республиканском селекторе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не доволен подготовкой к уборочной кампании. Об этом он заявил...

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«Главное на предстоящий уборочный период – качество и темпы. Дисциплина и ответственность должны быть на высочайшем уровне. А с этим, как мне докладывают, не все гладко. Многие руководители подготовку к уборочной компании просто провалили. В отдельных организациях технику даже не начинали ремонтировать. Фактически каждый десятый комбайн не готов к работе. Нет механизаторов, говорят. Как нет? Ведь мы еще осенью прошлого года договорились. Надо из городов пригласить бывших комбайнеров. Их немало. Не везде работают элеваторы и склады для хранения зерна. Причем такое выяснилось при проверке в каждом четвертом хозяйстве. Приписки по готовности техники и зерносушильных комплексов установлены на 40 сельскохозяйственных предприятиях. Это не просто безответственность со стороны местной власти, это продовольственная диверсия. Именно так это будет расцениваться», – сказал Лукашенко.

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