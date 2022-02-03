Лукашенко раскрыл военную тайну

Российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022» проводятся в феврале, чтобы не мешать посевной кампании в Белоруссии.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Минске с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами, в том числе, договаривались о том, что выберем время для проведения этих учений, чтобы и народному хозяйству, сельскому хозяйству не мешать. И проведем крупные учения на юге Беларуси. С президентом дважды обсуждали эту тему. Все время совершенствовали замыслы. Нам совсем немного осталось времени по передислокации войск из Российской Федерации. У нас тут проблем абсолютно нет. Все, что спланировано с нашей стороны, фактически реализовано. Думаю, что где-то с 10-го числа мы начнем активную фазу этих мероприятий», – сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия намерена закупить российскую военную технику, которая будет задействована на учениях.

«Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной. Как мы и договаривались и с вами, и с президентом России, для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нас очень важно. И не только для нас. Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда. Поэтому мы хотим научиться», – сказал Лукашенко.