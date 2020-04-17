Лукашенко распорядился начать «втягивание детей в образовательный процесс»

17.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился возобновить занятия в школах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее Лукашенко дважды продлевал каникулы, хотя не считает серьезной угрозой коронавирусную инфекцию.

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«По поводу образования, школ и прочего. Учиться надо начинать, но медленно, спокойно. В деревне нет проблем. И надо понимать, что там мы деток кормим. Все на посевной – куда девать детей. И проблем там нет: ОРВИ уже закончились. Поэтому, где могут заниматься, пусть занимаются. В городе неделя должна уйти на медленное втягивание детей в образовательный процесс.

На ту неделю, кто индивидуально, кто в школу придет, кто по телефону, айфону, айпаду. Надо раскручивать этот процесс», – сказал Лукашенко сегодня во время посещения стеклозавода «Неман».

Министерство образования Белоруссии оперативно отреагировало на пожелание президента: уже через несколько часов появился приказ, что занятия по всей стране возобновятся с 20 апреля.

Ранее на сайтах многих школ появились разделы по дистанционному обучению.

Примечательно, что сегодня же министерство спорта и туризма Белоруссии рекомендовало продлить приостановку проведения спортивных мероприятий для детей и подростков. Такое решение спортивное ведомство приняло на основании рекомендаций миинистерства здравоохранения, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19.