Лукашенко распорядился нанести зеркальный экономический удар по Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал принять меры в отношении Литвы, власти которой отняли 30% терминала сыпучих грузов в клайпедском порту, принадлежащие предприятию «Беларуськалий».

Об этом Батька заявил сегодня на совещании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Литве и Латвии покупали какие-то акции. Какая-то собственность у нас там есть. Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность. Это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, «отжимать» собственность никому не позволено. Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, «отжали», так и здесь. Это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра», – заявил Лукашенко.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко дал понять журналистам, что рассматриваются варианты конфискации литовской собственности в Белоруссии.

«Работа, конечно же, будет вестись юридическая. Нами начата уже претензионная работа. Фактически нам мешают реализовывать свои коммерческие интересы. Все будет цивилизованно. Вся собственность юридических и физических лиц в Республике Беларусь известна и подсчитана. Мы не хотим никаких агрессивных действий и хотим выстраивать цивилизованные торгово-экономические отношения. Но если в отношении нас применяют агрессивные действия экономического толка, мы молчать не будем. Как минимум, это будет зеркальное решение. Но до последнего будем взывать к голосу разума», – сказал Головченко.

В начале этого года Литва присоединилась к американским санкциям и прекратила перевалку белорусских грузов через свои порты. В ответ Белоруссия отказалась от транзита через Клайпеду. Это обернулось для Литвы ежегодными потерями в 3-5 млрд евро, по оценкам экономистов, также она потеряла уже 10% своих железнодорожных перевозок. Ранее 30% литовского бюджета формировали белорусские грузопотоки. Клайпедский порт, который ранее переваливал 4-6 млн тонн нефтепродуктов из Белоруссии (10-15% общего грузопока), получая за это 23,7 миллиона евро. Всего на белорусскую продукцию в Клайпедском морском порту приходилось более 30% всех портовых товаров. Он находится на грани банкротства.