07.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Медицина, Оппозиция
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Лукашенко распорядился отправить всю оппозицию в реанимацию


Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал сегодня распоряжение министру здравоохранения Владимиру Каранику сделать каждому белорусскому оппозиционеру инъекцию плазмы президентской крови, поскольку сам глава государства якобы уже переболел коронавирусом и имеет иммунитет.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с медиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку мне пришлось эту беду перенести, знаешь, о чем я подумал. Ты же меня в этот «золотой фонд» запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей. Я когда буду сдавать кровь, возьми кровь и введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства и в мою сторону.

Поэтому я публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, не смотришь, какая кровь, – лишь бы выжить.  Такая полушутка, полуправда», – сказал Лукашенко.

Ранее он заявлял, что перенес коронавирус на ногах.


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