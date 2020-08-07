Лукашенко распорядился отправить всю оппозицию в реанимацию

07.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал сегодня распоряжение министру здравоохранения Владимиру Каранику сделать каждому белорусскому оппозиционеру инъекцию плазмы президентской крови, поскольку сам глава государства якобы уже переболел коронавирусом и имеет иммунитет.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с медиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку мне пришлось эту беду перенести, знаешь, о чем я подумал. Ты же меня в этот «золотой фонд» запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей. Я когда буду сдавать кровь, возьми кровь и введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства и в мою сторону.

Поэтому я публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, не смотришь, какая кровь, – лишь бы выжить. Такая полушутка, полуправда», – сказал Лукашенко.

Ранее он заявлял, что перенес коронавирус на ногах.