Лукашенко распорядился преодолеть негатив, «подброшенный» Россией

30.01.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал подчиненных работать над решением проблем, которые создала в экономике Россия.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с новоназначенными руководителями ведомств и предприятий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией.

Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений. Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

При этом новому послу Белоруссии в Китае президент очень нахваливал эту страну.

«Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Я просто порой думаю, все-таки это счастье для нас, что мы в свое время правильно выбрали курс на дружбу с Китаем», – заявил Лукашенко.