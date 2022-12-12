Лукашенко распорядился срочно национализировать украинский завод

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился сегодня национализировать принадлежащий собственникам с Украины завод сварочных электродов в Светлогорске, украинский менеджмент которого (группа PlasmaTec) разорвал договор аренды и уехал сразу после начала СВО. Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании по кадровым вопросам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же договаривались: уходят какие-то украинские, польские, финские хозяева – люди, технологии остаются, производство существует. Какая смена собственника? Ушли хозяева – до свидания. Мы вас не знаем, вы нас знать не хотите. С этого момента предприятие национализируем. Что мы ждем и по году решаем вопрос в правительстве. Считайте, что это предприятие ваше. Не ждите документов. Правительство вам до Нового года поменяет собственников», – сказал Лукашенко.

В 2010 году в состав учредителей вновь созданного ООО «Светлогорский завод сварочных электродов» вошло Винницкое акционерное общество «ПлазмаТек», инвестировав в новые производственные линии некоторую сумму. Сейчас оно прекратило работу и на территории Украины. В Светлогорске без работы осталось 400 человек.

По данным издания «Сварка Евразии» украинскому менеджменту удалось вывезти оборудование завода. Однако Лукашенко уверен, что иностранные собственники бросили в Белоруссии свою собственность.

«Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы, и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня (это в основном из недружественных стран и прочих) ушли, – помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность. Все же есть. Я же вам на примере «Макдоналдса» это говорил. Работал и работает. И люди приходят. И продукцию производят нормальную. Но это наше уже предприятие. Не захотели работать – ну, как хотите. Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы. Все же осталось. Они же с собой ничего не забрали. Но, если бы забрали, то я бы поснимал головы с ответственных людей. Никто ничего не должен забрать. Вы не должны этого допустить», – сказал Лукашенко.

Такой же подход, считает белорусский президент нужно применить и к шведской компании «Икея», которая ушла из страны в марте.

«Икея», ах, «Икея». До свидания. Мы эти табуретки, стулья и прочее сделаем. Или детали для кровати. Что мы, не можем сделать? Тем более, они ничего не забрали, и люди остались. Ушел хозяин. Ну, и иди. На рынке спрос приличный. В Белоруссии и в России мы можем производить эти детали и им поставлять, как поставляли. Кто-то пришел, ушел. Они вложились туда. Та же «Икея» или украинцы технологии привезли, оборудование. Они инвестировали. Чисто политический момент. Им сказали уйти, они ушли. До свидания. А вот вернем мы их обратно или нет, это вопрос», – сказал Лукашенко.