02.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политика
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Лукашенко распорядился убрать из Минска очереди за оппозиционных кандидатов


Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился навести в Минске порядок, то есть, убрать многочисленные очереди желающих подписаться в поддержку оппозиционных кандидатов на президентских выборах.

Об этом он заявил на встрече с председателем Минского городского исполнительного комитета Анатолием Сиваком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну и ситуация в городе. Как себя ведут эти альтернативщики. Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить. Чистенький, уютный, удобный и красивый городишко, но вот же, неймется кому-то», – сказал Лукашенко.

Комментарий Сивака по итогам встречи с президентом дает основания предположить, что власти попытаются убрать пункты по сбору подписей с площадки перед Комаровским рынком, где оппозиционеры смущают простых покупателей.

«Фиксируются факты, когда цель не оставить свою подпись, а совсем другая – лозунги или кого-то спровоцировать на беспорядки. Эта ситуация находится под нашим жестким контролем. Собираться там, где люди концентрируются в выходной день, чтобы посетить рынок, и на этом поднимать ажиотаж, это неправильно», – сказал Сивак.

Ранее Лукашенко сравнил тех, кто собирает подписи за кандидатов в президенты с «бандами уголовников» и «гестапо».

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