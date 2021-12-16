Лукашенко распорядился зачистить предателей в поликлиниках

Многие руководители учреждений в Минске занимают антигосударственную позицию.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по противодействию санкциям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Нужна как никогда монолитность и исполнительность. Разберитесь особенно с руководителями. Слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что удивляет меня (это больше всего в Минске) – руководителей учреждений здравоохранения. Уж слишком много умных там появилось, которые готовы за премьер-министра работать, за главу администрации, за руководителей парламента – за всех готовы работать», – сказал Лукашенко.

Он предложил нелояльным руководителям эмигрировать.

«Никто никому не запрещает иметь свою точку зрения. Вы ее имеете. Я это воспринимаю как данность. Но все мы ограничены определенными рамками – рамками руководителя. Если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее – в Литве и Польше сидят. Там еще есть вакансии. Оттуда все больше и больше хотят назад вернуться. Пожалуйста – поезжайте туда и там призывайте к санкциям. Там мы вас не достанем, и 6-8 лет по новому закону вы не получите. Но если вы руководите коллективом, вы государственные люди, тем более, если вы погоны носите или в государственном аппарате работаете, вы понимайте, где вы находитесь. В противном случае мы будем расценивать это как предательство», – сказал Лукашенко.

Он пообещал, что не позволит работать в Белоруссии зарубежным НКО и фондам, которые умножились за время его предыдущего срока при потворстве властей.

«Предателям прощать нельзя. Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее туда – никакого прощения не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями. Те организации, которые финансировались из-за рубежа и организовывали госпереворот и мятеж, мы все ликвидировали. И они сегодня взвыли: восстановите обратно. Они никогда не будут восстановлены. Любые фонды, любые организации могут у нас существовать, но заниматься конкретным делом во благо родины. Этот хаос надо сегодня заканчивать», – сказал Лукашенко.