«Лукашенко распространяет слухи о вводе российских войск»

25.03.2021, Москва, Елена Острякова

Россия никогда не введет войска в Белоруссию «по крымскому сценарию», потому что тогда против нее введут санкции, которые обойдутся в 100 миллиардов долларов потерь.

Об этом в интервью Дмитрию Болкунцу заявил политолог Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте представим невероятную ситуацию: ввела Россия несчастные войска. Что она в первую очередь сделает? То же, что сделали советские войска, войдя в Афганистан. Они убрали главу государства, который заставил их войти. Лукашенко сразу уберут. Он тоже не дурак. Он знает судьбу Амина. Он пускает такие глупые слухи о том, что Россия введет войска для того, чтобы держать в трепете своих оппонентов», – считает Суздальцев.

По его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко распускает слухи о возможном вводе российских войск, чтобы, с одной стороны, запугать оппонентов, а с другой – чтобы сохранить поддержку своих силовиков.

«Вся опора Лукашенко – это силовики. Силовики на Лукашенко отчасти надеются, но они считают, что за ним Россия, которая в случае чего прикроет. Это страх. У них нет опоры в народе, и они ждут, что придет грозный сосед и плеткой позагоняет народ. Но Россия против народа не пойдет», – сказал Суздальцев.