Лукашенко рассчитается с Западом в «зайчиках»

Белорусский госдолг «недружественным странам, которых сейчас немало» будет зачислен в национальной валюте.

Об этом сегодня на совещании заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы надежные плательщики. Мы готовы платить по своим долгам. Тем более, что Западу мы немного должны. Но они отказались принимать валюту из Белоруссии.

Тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Тогда было мое поручение – в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались – ради бога. Не созреют – что ж», – сказал Лукашенко.