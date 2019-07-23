23.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, ЕС, Политика
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Лукашенко расшаркивается перед ЕС

Белоруссия готова к усилению политического диалога с Европейским союзом.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, которая покидает свой пост.

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«Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам. Беларусь к этому готова. Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас», – цитирует Лукашенко официальный сайт президент Белоруссии.

Отдельную благодарность Александр Лукашенко высказал за финансовую поддержку, которую ЕС оказывает проектам в Беларуси, в том числе по развитию инфраструктуры.

«Это нужно будет не только белорусам, но и европейцам», – подчеркнул он.

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