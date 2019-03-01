Лукашенко рассказал, чего не почувствовал на встрече с Путиным

01.03.2019, Минск, Владимир Гладков

Поглощения Белоруссии Россией не будет, так как белорусы хотят дружить с РФ, но оставаться независимым государством.

Об этом во время брифинга заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сегодня в Белоруссии вынести на референдум вопрос об объединении двух государств, и, как многие в России говорят, включении Белоруссии в состав России, – проголосуют против. Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросло новое поколение, и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать в совершенно другой форме, как родные и близкие. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире, что в этом плохого?», – поинтересовался Лукашенко.

Также он опроверг слухи о планах Российской Федерации, которая якобы мечтает захватить Белоруссию.

«Когда мы общались с президентом России обсуждали разные вопросы, мы также коснулись и интеграции Белоруссии. Никаких замашек, по крайней мере со стороны Владимира Путина на то, что Белоруссию надо инкорпорировать или включить в состав России, я не услышал ни разу, даже настроения такого не было. А я знаю этого человека уже два десятка лет, я бы это почувствовал. Поэтому я точно говорю: у огромной страны нет никаких намерений поглотить Белоруссию.

Многие об этом говорят и у нас, и там. Я в шутку говорю: «Союз строится на принципах равноправия. Неважно, большая страна или малая, здесь мы не претендуем на богатства России, оно нам не надо – своё бы не потерять», – добавил Лукашенко.