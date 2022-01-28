Лукашенко рассказал, что ему предлагали США за предательство России

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США обещали в 2020 году полностью обеспечить Белоруссию нефтью в случае изменения ее политического курса и отказа от союза с Россией.

Об этом сегодня, выступая с посланием к народу и парламенту, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Непосредственно накануне выборов перешли к мягкому политическому давлению. Вспомните, сколько всевозможных визитеров зачастило к нам перед выборами. Заверяли в помощи и дружбе. США даже обещали нас обеспечить стопроцентно нефтью, когда у нас был конфликт с РФ. И все под благовидным предлогом сохранить независимую Беларусь. Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов», – сказал Лукашенко.

Что касается отказа от поставок газа из России, белорусский президент представил его как часть программы оппозиции, но скорее всего он также получал такие предложения от США.

«Они предлагали присоединить Беларусь к будущей системе поставок сжиженного газа из США в Восточную Европу. Не было бы счастья, да несчастье помогло. К чему бы это привело? Посмотрите на нынешние спотовые цены на газ, и какая очередь выстроилась встречать американские танкеры, которые пока идут в Тихоокеанский регион, а не в станы евроатлантической солидарности. В этой ситуации нашлось бы там место нашей Белоруссии, если своим не хватает?», – сказал Лукашенко.

В начале 2020 года, отказавшись подписать интеграционные программы с Россией, Лукашенко заявил об отказе от российской нефти якобы из-за неприемлемых условий. Тогда же Минск посетил тогдашний госсекретарь США Майк Помпео. «Нефтяная война» союзников длилась полгода. Все это время белорусские НПЗ испытывали острый дефицит сырья, а правительство закупало небольшие партии нефти в Норвегии и Азербайджане.