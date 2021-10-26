Лукашенко рассказал, что использует российскую вакцину против оппозиции
Белоруссия не будет закупать западные вакцины от коронавируса, чтоб не дать оппозиционерам беспрепятственно ездить на Запад.
Об этом заявил сегодня Лукашенко при посещении больницы в городе Лиды, передает корреспондент «Политнавигатора».
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Напомним, сегодня стало известно, что представители белорусской политэмиграции направили письмо руководству ЕС, странам-членам Евросоюза и руководству COVAX с просьбой «в срочном порядке оказать помощь Беларуси в размере минимум миллиона доз вакцин западного производства».
«Они говорят: президент в «красные зоны» ходит и еще не умер. И один мерзавец заявил, что Лукашенко не умирает, потому что он привился какой-то иностранной вакциной. У нас в стране нет иностранных вакцин кроме «Спутника» и китайской вакцины. И они не хуже.
Эти оппы нам подкидывают идею: завезите «Пфайзер», «Джонсон и Джонсон», модерна и прочее. Для чего? Чтобы они могли привиться, получить паспорт и ехать к своим инструкцию получать. На Запад выехать – вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», – сказал Лукашенко.
Сам он говорит, что «Спутник» лучше западных вакцин.
«Поэтому мы и покупаем. Мы по технологиям российским разливаем эти вакцины. И в 2023 году (мы не торопимся) мы получим свою белорусскую вакцину, приспособленную под штамм 23-го года. Нам сегодня хватает вакцин, которые мы производим по российским технологиям», – отметил Лукашенко.
Спасибо!
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