Лукашенко рассказал, что использует российскую вакцину против оппозиции

26.10.2021 20:34 (Мск), Москва, Елена Острякова

Белоруссия не будет закупать западные вакцины от коронавируса, чтоб не дать оппозиционерам беспрепятственно ездить на Запад.

Об этом заявил сегодня Лукашенко при посещении больницы в городе Лиды, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Напомним, сегодня стало известно, что представители белорусской политэмиграции направили письмо руководству ЕС, странам-членам Евросоюза и руководству COVAX с просьбой «в срочном порядке оказать помощь Беларуси в размере минимум миллиона доз вакцин западного производства».

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«Они говорят: президент в «красные зоны» ходит и еще не умер. И один мерзавец заявил, что Лукашенко не умирает, потому что он привился какой-то иностранной вакциной. У нас в стране нет иностранных вакцин кроме «Спутника» и китайской вакцины. И они не хуже. Эти оппы нам подкидывают идею: завезите «Пфайзер», «Джонсон и Джонсон», модерна и прочее. Для чего? Чтобы они могли привиться, получить паспорт и ехать к своим инструкцию получать. На Запад выехать – вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», – сказал Лукашенко.

Сам он говорит, что «Спутник» лучше западных вакцин.

«Поэтому мы и покупаем. Мы по технологиям российским разливаем эти вакцины. И в 2023 году (мы не торопимся) мы получим свою белорусскую вакцину, приспособленную под штамм 23-го года. Нам сегодня хватает вакцин, которые мы производим по российским технологиям», – отметил Лукашенко.