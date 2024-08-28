Лукашенко рассказал, как его отрывают от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему предлагают предать Россию и впустить войска НАТО для атаки на нее. Об этом он заявил на республиканском педсовете в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): давай тут отступи, там освободи. Начиная отсюда и заканчивая: да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. Открой границы мы войска НАТО под Смоленск заведем. Доходит и до этого. Мне сегодня носят предложение со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем. Это все, что я вам могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу. Не потому что я что-то скрываю. Я не хочу, чтобы вы излишне напрягались», – сказал Лукашенко.

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«Все ясно… кроме 1%… Хотелось бы чтоб Лукашенко раскрыл суть того самого 1%…» – ерничает в своем тг-канале бежавший с Украины политолог Михаил Чаплыга.

«Можно быть уверенным, что такие предложения поступали раннее всем странам постсоветского пространства, а некоторыми странами они были приняты – сегодня они члены НАТО или отчаянно просятся туда. Думаю, дополнительные комментарии здесь излишни…», — многозначительно отметил сенатор РФ Виктор Бондарев.

Политолог Максим Жаров считает, что Лукашенко пытается набить себе цену как перед Кремлем, так и перед собственным народом.

«Так что по сути Лукашенко тут ведёт и публичный торг с белорусским народом, который очень интересуется причинами маневров ВС Белоруссии на границе с Украиной в последние недели и хочет понять, всерьез вся эта “мобилизация” или не всерьез. Думать, что Лукашенко обойдется с этими маневрами без демпфирования резко возросшего из-за них уровня тревожности у жителей Белоруссии – большое заблуждение. Вот Лукашенко и подрабатывает на форуме белорусских учителей психотерапевтом на полставки», – написал Жаров.

Медиатехнолог Рамиль Харисов обращает внимание, что в том же выступлении Лукашенко поддержал правительство Франции, арестовавшее владельца мессенджера «Телеграм» Павла Дурова, и считает, что белорусский президент возвращается к политике многовекторности.

«С одной стороны, поддержка России, но витиеватая. С другой – продолжается заигрывание с Западом. Прослеживается четкий нарратив: мы с Россией, но самодостаточны. Это видно и в риторике о развитии страны, и в перспективах. И тут большой вопрос: а может действительно формат многовекторности выбран верно?», – написал Харисов.