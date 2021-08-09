Лукашенко рассказал, как не дал «в очередной раз» вытереть ноги о Путина

09.08.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что Россия помогла его стране преодолеть политический кризис в 2020 году.

Об этом он заявил на большой пресс-конференции в Минске сегодня, в годовщину своего очередного переизбрания и начала Беломадана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не говорю, что вы, россияне, спасли Беларусь. Упаси вас бог от этих рассуждений. Потому что удар оттуда наносился через Беларусь в сердце России. Мы с президентом России мгновенно поняли, чего от нас хотят. Но никто никого не бежал и не спасал. Молодец Владимир Владимирович Путин: «Любую помощь окажем, мы видим, что происходит», – отметил президент.

«Я говорю: «Подожди, не надо, чтобы о тебя ноги вытирали в очередной раз. Я пока справляюсь здесь сам. Справлюсь, но ты создай мне резерв. На всякий случай». Не ахти какой – тысячу человек, не думаю, чтобы этот резерв решил какую-то задачу. У меня в резерве была целая армия. У меня ни один мускул не дрогнул, чтобы ввести в действие армию, если бы они не просто перешли «красную черту», а далеко забрались. Но мы справлялись», – сказал Лукашенко.