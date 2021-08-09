Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
09.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
Просмотров:

Лукашенко рассказал, как не дал «в очередной раз» вытереть ноги о Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что Россия помогла его стране преодолеть политический кризис...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что Россия помогла его стране преодолеть политический кризис в 2020 году.

Об этом он заявил на большой пресс-конференции в Минске сегодня, в годовщину своего очередного переизбрания и начала Беломадана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Я не говорю, что вы, россияне, спасли Беларусь. Упаси вас бог от этих рассуждений. Потому что удар оттуда наносился через Беларусь в сердце России. Мы с президентом России мгновенно поняли, чего от нас хотят. Но никто никого не бежал и не спасал. Молодец Владимир Владимирович Путин: «Любую помощь окажем, мы видим, что происходит», – отметил президент.

«Я говорю: «Подожди, не надо, чтобы о тебя ноги вытирали в очередной раз. Я пока справляюсь здесь сам. Справлюсь, но ты создай мне резерв. На всякий случай». Не ахти какой – тысячу человек, не думаю, чтобы этот резерв решил какую-то задачу. У меня в резерве была целая армия. У меня ни один мускул не дрогнул, чтобы ввести в действие армию, если бы они не просто перешли «красную черту», а далеко забрались. Но мы справлялись», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть