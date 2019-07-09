Лукашенко рассказал, как «расставлял флажки» с Путиным

09.07.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не будет входить в состав России, заявил президент РБ Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Об этом сообщает официальный сайт белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы определили те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны. То, что мы не можем сегодня реализовать. Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости», – сказал Лукашенко.

Он сообщил, что договорился с президентом РФ «не ломать» Союзный договор.

«Потому что если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых, а во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это Программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)», – сообщил президент РБ.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что интеграция России и Белоруссии завершится тогда, когда обе страны изменят свое национальное законодательство «необратимым образом»