Лукашенко рассказал, как России договориться о мире

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия договорится о мире с украинскими военными.

Об этом он заявил сегодня на встрече с зарубежными журналистами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всегда есть, с кем говорить о мире. Как бы странно это ни показалось, я убежден, что диалог нужно вести с военными Украины. Они имеют точку зрения несколько отличную от позиции политиков и президента Зеленского. Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие перестановки в военном блоке свидетельствуют об этом. Самые профессиональные военные больше всех убеждены, что войну нужно прекращать. Самые талантливые военные в Украине считают так. Россиянам придется договариваться с военными. И никакие политики, а вы видите, что там за политики – говорящие головы. Под Артемовском-Бахмутом бросают людей, как пушечное мясо. И они готовы миллионами украинцев жертвовать. Военные это понимают и смогут договориться», – сказал Лукашенко.

Он пообещал украинским генералам «невероятные» итоги переговоров.

«С Россией можно договориться о невероятном, но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительных условий перед тем, как сесть за стол переговоров», – призывал Лукашенко.