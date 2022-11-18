Лукашенко рассказал, как с Путиным резервировал зерно

Более 10,5 миллионов тонн зерна намолочено в этом году в Белоруссии – на полтора миллиона больше прошлогоднего уровня.

Об этом сегодня на церемонии чествования передовиков агропромышленного заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы впервые в истории произвели хлебов больше тонны на каждого человека. Это успех, которого, я уверен, не достигли даже крупнейшие государства нашей планеты. Нам нельзя останавливаться, потому что чрезвычайного мы ничего не совершили. Правда, лучше бы мы в прошлом году этого достигли, потому что сегодня зерна на постсоветском пространстве из-за того, что ввели санкции против России, девать некуда. Я попросил президента Путина положить в резерв миллион тонн на всякий случай. Он говорит: два зарезервируем. В прошлом году нам жестоко не хватало этого зерна. Но лиха беда начало. Мы обязаны удержаться на этом уровне», – сказал Лукашенко.

Он призвал беречь урожай, поскольку мир стоит на грани продовольственного кризиса.

«На вес золота в наше время каждый колосок. Посмотрите, какая складывается ситуация в мире. В прошлом году 828 миллионов человек (примерно десятая часть населения планеты) голодали. Число людей, не имеющих финансовой возможности обеспечить себе полноценное питание, превысило 3 миллиарда. Не последнюю роль в этом смысле сыграл рост потребительских цен на продукты питания. Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы. По разным причинам. Не только по климатическим и географическим. Есть страны, которые в свое время отказались от собственного аграрного производства, превратившись в рынки сбыта импортной продукции. В глазах западных кураторов теперь они выглядят демократичнее нас с вами. Зато Беларусь опередила в прошлом году страны СНГ в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности и в состоянии сама себя накормить. И не только себя», – сказал Лукашенко.

По его словам, свыше 100 стран покупают белорусские продукты, молочную продукцию – 50. Экспортная выручка в этом году достигнет рекордных показателей.