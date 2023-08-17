Лукашенко рассказал, как собирался втянуть ЛДНР в состав Украины

Елена Острякова .  
17.08.2023 20:49
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Выборы, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что готов был сам провести выборы в ЛДНР, чтобы обеспечить постепенное втаскивание республик в состав Украины.

Об этом он поведал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что готов был сам провести выборы в ЛДНР, чтобы...

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«Помните момент, когда договорились о внесении изменений в Конституцию Украины. Тогда подошли к тому, что там должны пройти выборы в местные органы власти. Это мне в память врезалось. Я говорю Порошенко: Слушай, хороший вариант для того, чтобы в течение двух-трех лет эта территория перестала быть спорной. Порошенко мне говорит: а чего мне проводить выборы, они будут проходить под контролем России.

Я предложил, что я проведу там выборы. Порошенко отказался, Путин был на все согласен. Я думал, проведут выборы, спокойно, тихо – гривна будет там ходить, вы будете контролировать эту территорию, 400 км границы. Но он боялся, что там выберут не тех.

Там разговор такой был: ну хорошо, не тех в этом году. Но ты закрываешь границу – на следующий год выберут тех. Такой шел разговор», – рассказал Лукашенко.

По его словам Россия на 100% собиралась выполнить Минские соглашения.

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