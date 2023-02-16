Лукашенко рассказал, когда ударит ТЯО по Польше с Литвой

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит у России разместить на своей территории не стратегическое, а тактическое ядерное оружие.

Об этом он заявил сегодня на встрече с зарубежными журналистами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам стратегическое оружие абсолютно не нужно. Мы не собираемся убивать американцев и осуществлять пуски стратегических ракет с территории Беларуси. А тактическое ядерное оружие, это о нем идет речь, чтоб были подготовлены эти самолеты, которые могут его нести», – сказал Лукашенко.

Он рассказал при каких условиях он применит это оружие, сославшись на данные разведки.

«Данные разведки. Я их читал. Вы хотите втянуть Беларусь в войну. Это предлагают министры обороны соседних государств. Вы мечтаете о том, чтобы мы пересекли границу Украины, Польши и Литвы. Граница с Украиной у нас 1200 км, с Польшей и Литвой – еще 1300. Если мы втягиваемся в войну, фронт таким образом увеличивается для Белоруссии и России на 2500 тысячи километров. Значит союзная группировка – это все цитаты из документа – не сможет воевать от Черного моря до Балтийского. Правильный военный расчет, но пустой и бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим. Но если вы посмеете вступить на нашу землю, ответ будет страшный. Западники знают, каким оружием», – сказал Лукашенко.