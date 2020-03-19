Лукашенко рассказал несмешной антисемитский анекдот про Жириновского

19.03.2020, Москва, Елена Острякова

Александр Лукашенко рассказал сегодня на совещании анекдот про лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который накануне выразил недоумение по поводу советов белорусского лидера пить водку от коронавируса.

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«Владимир Вольфович приходит домой и говорит жене: «налей 100 грамм – от коронавируса буду лечиться». Жена говорит: «так ты только что Лукашенко раскритиковал за это». «Это я для всех сказал, а мне – налей. И я в баню пойду. Лукашенко не дурак». Она ему: «по-русски же после бани пьют». «Это по-русски, а я по-еврейски: 100 грамм до бани, 100 грамм после». Это близко к нашей теме. Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить, в том числе, публично рассказать эту быль», – заявил Лукашенко.

Накануне Жириновский сказал, что водкой лечились только в деревнях, когда не было лекарств, а Лукашенко «как был председателем колхоза, так и остался».

Помимо водки и бани Лукашенко призывал лечиться еще и работой на тракторе. Эти слова белорусского президента цитируют во всем мире.