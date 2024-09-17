Лукашенко рассказал, о чем он договорился с Украиной

Украина собирается по приказу США атаковать приграничную инфраструктуру Белоруссии. Поводом станут пролеты российских беспилотников через белорусскую территорию.

Об этом со ссылкой на запись переговоров белорусской оппозиции с представителями США, перехваченную спецслужбами, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Должен вам открыто заявить: мы договорились по каналам с украинцами, что не будем в СМИ подсвечивать факты залета беспилотников и российских, и украинских на нашу территорию. Это происходит потому, что и те, и другие плохо управляют беспилотниками, а во-вторых работают системы РЭБ, которые сбивают БПЛА с курса.

Один из них мы нашли аж под Бобруйском, в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает», – сказал Лукашенко.