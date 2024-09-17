Лукашенко рассказал, о чем он договорился с Украиной

Елена Острякова.  
17.09.2024 22:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 214
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина


Украина собирается по приказу США атаковать приграничную инфраструктуру Белоруссии. Поводом станут пролеты российских беспилотников через белорусскую территорию.

Об этом со ссылкой на запись переговоров белорусской оппозиции с представителями США, перехваченную спецслужбами, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина собирается по приказу США атаковать приграничную инфраструктуру Белоруссии. Поводом станут пролеты российских беспилотников...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Должен вам открыто заявить: мы договорились по каналам с украинцами, что не будем в СМИ подсвечивать факты залета беспилотников и российских, и украинских на нашу территорию. Это происходит потому, что и те, и другие плохо управляют беспилотниками, а во-вторых работают системы РЭБ, которые сбивают БПЛА с курса.

Один из них мы нашли аж под Бобруйском, в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает», – сказал Лукашенко.

По его словам, США призывают украинцев забыть о договоренностях с Минском, чтобы эскалировать конфликт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть