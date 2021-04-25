Лукашенко рассказал о покушении: Вот вам и Союзное государство. Не надо ничего объединять

25.04.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о том, что готовилось несколько вариантов покушения на него, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, первоначальный план нападения во время парада 9 мая заговорщиками был отвергнут.

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«Это невозможно. На параде застрелить Лукашенко – это не про нас. Второй вариант. Они привезли уже в Беларусь гранатометы, «мухи» эти. Потом отказались. Почему? Кортеж президента в силу безопасности передвигается на большой скорости. Это их слова: «Вероятность, что мы попадем, очень мала. Засветимся – расстреляют сразу там же».

Следующий вариант – нападение в загородной резиденции, в Озерном. За это, не буду называть фамилию, уже профинансировали 10 млн долларов. Уничтожить резиденцию вместе с президентом. Застрелить снайперу президента – один миллион долларов выделен был», -рассказал Лукашенко.

По его словам за заговорщиками, которые на прошлой неделе были арестованы в Москве, долго следили и внедрили к ним агента-генерала.

«Каждый шаг их контролировали. Вы видели, там генерал был. Это наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию.

Что было опасно. Поднимаем армию, блокируем ОМОН, внутренние войска, МВД, КГБ. И те, и те вооружены. Они хотели армию столкнуть с этими ребятами. Это была бы самая страшная горячая гражданская война, которой не имела ни одна страна. Вот в чем опасность», – сказал Лукашенко.

Он выразил благодарность российским спецслужбам и президенту РФ за то, что они раскрыли план кибератаки на Белоруссию.

«И Путину спасибо. Я тоже как-то, и специалисты мое не обратили внимание. Он говорит: ты ж понимаешь, что они хотели с энергетикой что-то сделать. Это ж рубильником не выключить. Это кибератака. Он говорит: смею тебе заявить по дружбе, такую атаку на системы энергообеспечения два-три хакера не осуществят. Это операция иностранного государства. Вот вам и Союзное государство. Не надо ничего объединять. Мы и без объединения способны решать глобальные крупные задачи», – сказал Лукашенко.