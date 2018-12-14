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Лукашенко рассказал о “позорище”
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал провести саммит “Хельсинки-2”, аналогичный переговорам в финской столице в семидесятых годах прошлого века, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции в Минске, сообщает БелТа.
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Лукашенко уверен, что гонку вооружений надо остановить.
“Страны уже чуть ли не стреляют друг в друга. Надо как-то успокоить общественность”, – добавил он, подчеркнув, что только так можно спасти мир.
Лукашенко назвал “позорищем” тот факт, что западные страны уже много лет не могут провести полноценный саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вместе с тем белорусский президент уточнил, что предложить “Хельсинки-2” должен кто-то вроде главы США. По его мнению, “если бы Трамп один раз в своем Twitter брякнул”, то саммит собрали бы на следующий день.
Напомним, в 1975 году в Хельсинки был подписан заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть фактически было создано ОБСЕ.
Метки: Беларусь, Лукашенко, Хельсинки-2
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