Лукашенко рассказал о совместном с РФ ответе на «безумные санкции Запада»

01.07.2022  18:58 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сопротивление


Россия и Белоруссия противопоставляют агрессивной политике Запада созидательные инициативы.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Белоруссия противопоставляют агрессивной политике Запада созидательные инициативы. Об этом президент Белоруссии Александр...

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«Встреча делегаций проходит на стыке двух культурных цивилизаций: Востока и Запада. Мы видим в этом символическое значение, поскольку, несмотря ни на что, нацелены на мирный диалог со всеми странами. И пока западные соседи подтягивают к нашим границам войска НАТО, мы занимаемся созидательными инициативами. Форум является эффективным и адекватным ответом на новые вызовы, с которыми мы столкнулись сегодня», – сказал Лукашенко.

Он считает, что в нынешних геополитических реалиях форум выполняет важную миссию – способствует созданию прочной экономической основы в создании Союзного государства. Подобных примеров заботы о гражданах на постсоветском пространстве больше нет.

«Безумные и незаконные санкции Запада подтолкнули нас к ускоренным решениям в сфере транспорта и логистики, внедрению собственных платежных систем и расчетам в национальных валютах. Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость.

Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам. Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть», – заключил Лукашенко.

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