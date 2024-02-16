Лукашенко рассказал о задержании украинских диверсантов

Елена Острякова.  
16.02.2024 14:20
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Диверсии, Украина


На белорусско-украинской границе была задержана группа вооруженных диверсантов.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал сегодня на общем собрании Белкоопсоюза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На белорусско-украинской границе была задержана группа вооруженных диверсантов. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко...

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«Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси.

Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы даже не заметили. И хорошо. Это не ваше дело. Вы должны спокойно работать, делать свою работу. Только что чекистская военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты. А среди них белорусы. И это практически 2-3 раза в неделю. Мы можем успокоиться? Нет», – сказал Лукашенко.

Вчера газета в приграничном населенном пункте Лельчицы сообщала, что силовики объявили о проведении контртеррористической операции. Местные жители наблюдали вертолеты.

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