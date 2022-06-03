Лукашенко рассказал об эвакуации убитых и истерзанных украинцами белорусов

03.06.2022  20:59 (Мск)
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Белоруссия, Беспредел, Военные преступления, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Из тел двух убитых на Украине белорусских дальнобойщиков были вырезаны внутренние органы.

Об этом сегодня журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из тел двух убитых на Украине белорусских дальнобойщиков были вырезаны внутренние органы. Об этом...

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«Нам же надо было тела забрать и отдать родственникам. Когда встал вопрос о том, что мы их заберем, они из тел повырезали органы прострелянные, чтобы мы не докопались, почему погиб. Но у нас специалисты хорошие. Они прямо сказали: эти люди были убиты, их пытали», – сказал Лукашенко.

В апреле КГБ Белоруссии провел спецоперацию по освобождению нескольких десятков белорусских водителей большегрузов, которых силой удерживали на Украине. Двое белорусов были убиты.

По слова Лукашенко, силу применять не пришлось, хотя рассматривался и «острый» вариант освобождения.

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