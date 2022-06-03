Лукашенко рассказал об эвакуации убитых и истерзанных украинцами белорусов

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Новости Украины

Из тел двух убитых на Украине белорусских дальнобойщиков были вырезаны внутренние органы.

Об этом сегодня журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам же надо было тела забрать и отдать родственникам. Когда встал вопрос о том, что мы их заберем, они из тел повырезали органы прострелянные, чтобы мы не докопались, почему погиб. Но у нас специалисты хорошие. Они прямо сказали: эти люди были убиты, их пытали», – сказал Лукашенко.

В апреле КГБ Белоруссии провел спецоперацию по освобождению нескольких десятков белорусских водителей большегрузов, которых силой удерживали на Украине. Двое белорусов были убиты.

По слова Лукашенко, силу применять не пришлось, хотя рассматривался и «острый» вариант освобождения.