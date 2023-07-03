Лукашенко рассказал, почему соседи завидуют Белоруссии

Соседние страны завидуют Белоруссии, «потому что она живет в мире».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на вручении государственных наград работникам культуры в честь Дня Независимости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не забывайте – мир очень хрупок. Да, мы живем под чистым небом, но в условиях войны – войны информационной, экономической. В условиях беспрецедентных вызовов нашей независимости. Кому-то хорошо, а кто-то завидует. Поэтому быть в окружении того, что происходит возле границ нашей страны, таким нетронутым уголком, где деткам хорошо и нам неплохо…

Все зависит от нас. Хотим лучше – будет лучше. Не стремимся к лучшему – и не будет лучшего. И не надо ни от кого требовать потом чего-то, если ты сам недосмотрел, не доделал, недоработал», – сказал Лукашенко.