Лукашенко рассказал, почему соседи завидуют Белоруссии

Елена Острякова .  
03.07.2023 21:43
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Соседние страны завидуют Белоруссии, «потому что она живет в мире».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на вручении государственных наград работникам культуры в честь Дня Независимости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соседние страны завидуют Белоруссии, «потому что она живет в мире». Об этом президент Белоруссии...

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«Не забывайте – мир очень хрупок. Да, мы живем под чистым небом, но в условиях войны – войны информационной, экономической. В условиях беспрецедентных вызовов нашей независимости. Кому-то хорошо, а кто-то завидует. Поэтому быть в окружении того, что происходит возле границ нашей страны, таким нетронутым уголком, где деткам хорошо и нам неплохо…

Все зависит от нас. Хотим лучше – будет лучше. Не стремимся к лучшему – и не будет лучшего. И не надо ни от кого требовать потом чего-то, если ты сам недосмотрел, не доделал, недоработал», – сказал Лукашенко.

Он призвал работников искусства показывать врагов Белоруссии в своих произведениях.

«Сложность в том, что мы порой не видим нашего противника и врага. Его можете увидеть только вы своими талантливыми глазами. Повторяю который раз: будьте очень аккуратны, не спешите, не допускайте ошибок. Ошибки очень дорого обходятся обществу. Особенно ошибки творческих работников. Надо нам сделать так, чтобы мы, и особенно наши дети, родные и близкие не познали тех ужасов, которые, к сожалению, переживают некоторые народы, родные нам, и недалеко от нашей страны», – намекнул Лукашенко.

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