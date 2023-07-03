Лукашенко рассказал, почему соседи завидуют Белоруссии
Соседние страны завидуют Белоруссии, «потому что она живет в мире».
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на вручении государственных наград работникам культуры в честь Дня Независимости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не забывайте – мир очень хрупок. Да, мы живем под чистым небом, но в условиях войны – войны информационной, экономической. В условиях беспрецедентных вызовов нашей независимости. Кому-то хорошо, а кто-то завидует. Поэтому быть в окружении того, что происходит возле границ нашей страны, таким нетронутым уголком, где деткам хорошо и нам неплохо…
Все зависит от нас. Хотим лучше – будет лучше. Не стремимся к лучшему – и не будет лучшего. И не надо ни от кого требовать потом чего-то, если ты сам недосмотрел, не доделал, недоработал», – сказал Лукашенко.
Он призвал работников искусства показывать врагов Белоруссии в своих произведениях.
«Сложность в том, что мы порой не видим нашего противника и врага. Его можете увидеть только вы своими талантливыми глазами. Повторяю который раз: будьте очень аккуратны, не спешите, не допускайте ошибок. Ошибки очень дорого обходятся обществу. Особенно ошибки творческих работников. Надо нам сделать так, чтобы мы, и особенно наши дети, родные и близкие не познали тех ужасов, которые, к сожалению, переживают некоторые народы, родные нам, и недалеко от нашей страны», – намекнул Лукашенко.
Спасибо!
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