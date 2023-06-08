Лукашенко рассказал то, что никогда не покажут по ТВ в Европе

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Истинная причина конфликта на Украине в желании США «расчленить» Европу.

Об этом сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причина этого конфликта гораздо глубже, чем Украина. Для американцев важно поставить на колени Европу. Они им покажут, что такое вводить евро против доллара. Они хотят расчленить Европу, отгородить ее от нас. От Балтики до Черного моря через Польшу, Украину. С Беларусью не получилось: был замысел этот санитарный кордон выстроить от Смоленска и ниже на Балтику. Но сейчас вооружают Польшу и Украину. Но надо, чтобы Украина победила. Это их золотая мечта. Вот замысел», – сказал Лукашенко.

По его мнению, деньги на оружие, которым «пичкают» Украину, дает в основном Европа. Кроме того, США заставляют Польшу портить отношения с ФРГ.

«Вы думаете, поляки такие смелые, чтобы выставить счет немцам по репарациям за Вторую мировую войну? Да нет. Американцы тихонько (мы это тоже видели) ей подсказали: давайте давите немцев. Потому что в Европе немцы – основная сила. Вы думаете, брексит, когда Великобритания вышла из Европейского союза, – это просто так? Если бы американцы были заинтересованы в усилении Евросоюза, они бы никогда на это не дали добро и не пошли. Но они оторвали Великобританию, мощную в экономическом, да и в военно-политическом отношении от Евросоюза еще раньше, т.е. им надо этот котел заварить, чтобы господствовать», – сказал Лукашенко.