Лукашенко рассказал то, что никогда не покажут по ТВ в Европе

Елена Острякова.  
08.06.2023 14:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 727
 
Дзен, ЕС, Польша, США, Украина


Истинная причина конфликта на Украине в желании США «расчленить» Европу.

Об этом сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Истинная причина конфликта на Украине в желании США «расчленить» Европу. Об этом сегодня на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Причина этого конфликта гораздо глубже, чем Украина.  Для американцев важно поставить на колени Европу. Они им покажут, что такое вводить евро против доллара. Они хотят расчленить Европу, отгородить ее от нас. От Балтики до Черного моря через Польшу, Украину.

С Беларусью не получилось: был замысел этот санитарный кордон выстроить от Смоленска и ниже на Балтику.

Но сейчас вооружают Польшу и Украину. Но надо, чтобы Украина победила. Это их золотая мечта. Вот замысел», – сказал Лукашенко.

По его мнению, деньги на оружие, которым «пичкают» Украину, дает в основном Европа. Кроме того, США заставляют Польшу портить отношения с ФРГ.

«Вы думаете, поляки такие смелые, чтобы выставить  счет немцам по репарациям за Вторую мировую войну? Да нет. Американцы тихонько (мы это тоже видели) ей подсказали: давайте давите немцев. Потому что в Европе немцы – основная сила.

Вы думаете, брексит, когда Великобритания вышла из Европейского союза, – это просто так? Если бы американцы были заинтересованы в усилении Евросоюза, они бы никогда на это не дали добро и не пошли.

Но они оторвали Великобританию, мощную в экономическом, да и в военно-политическом отношении от Евросоюза еще раньше, т.е. им надо этот котел заварить, чтобы господствовать», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть