Лукашенко разбушевался: Досталось немцам, полякам и украинцам

23.06.2021, Брест, Максим Карпенко

Новости Украины

Министр иностранных дел Германии должен определиться, кто он – наследник нацистов или покаявшийся немец, перед тем как одобряет санкции против Белоруссии.

Об этом, выступая в Брестской крепости по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лукашенко жестко раскритиковал позицию Евросоюза, подчеркнув, что страны ЕС должны носить на руках белорусов, спасших их от «коричневой чумы».

«Цитата вчерашняя: «Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики». Читай: «Пусть подохнут там», то есть мы. Так и хочется спросить автора этих строк, некоего Мааса, министра иностранных дел Германии: «Господин Маас, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов?». Вы кто, ответьте публично хотя бы перед своим народом… Грош цена этим покаяниям, которые мы еще недавно слышали в Тростинце от президентов Австрии и Германии. Никакие слова не спрячут реально замыслы. Вы должны не просто каяться – вы должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны. Вы должны делать все, чтобы зарубцевать в наших сердцах и душах раны от этой войны. Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить – немцы, поляки, так называемый Европейский союз. Потому что мы спасли вас от коричневой чумы. Ходили бы вы вместе со всем советским народом рабами, если бы они взяли верх», – заявил Лукашенко.

Он также посчитал, что сегодня Европа снова стоит на пороге войны и призвал Украину, Польшу, Латвию и Литву отказаться от давления на Белоруссию:

«Как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта. Я обращаюсь прежде всего и в очередной раз к народам, к народам наших соседних стран – полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность. Посмотрите, какой красивый мир, и в этом мире мы всегда нормально жили, по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу. Давайте остановимся у этой последней черты: завтра будет поздно. Неужели среди украинцев, литовцев, латышей, поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств, политиков, которым на самом деле наплевать на наш белорусский народ, на свои народы, их судьбы и нашу белорусскую государственность».