Лукашенко раздумывает, давать ли деньги силовикам

14.11.2022  18:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал


Президент Белоруссии Александр Лукашенко не уверен, стоит ли выделять дополнительные средства милиции.

Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не уверен, стоит ли выделять дополнительные средства милиции. Об этом...

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«Каких-то излишеств быть не должно. Мы должны действовать адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет, не было и не будет. Но если надо, значит надо. Если можем потерпеть, значит, – надо потерпеть в плане расширения и каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений, вообще силового блока. Если возможно потерпеть, значит, надо потерпеть до определенного времени. Но если это перезрело, надо быстро принимать решение», – сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что силовая составляющая очень важна для Белоруссии в сложившихся внешнеполитических условиях.

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