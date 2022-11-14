Лукашенко раздумывает, давать ли деньги силовикам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не уверен, стоит ли выделять дополнительные средства милиции.

Об этом он заявил сегодня на совещании с руководством МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Каких-то излишеств быть не должно. Мы должны действовать адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет, не было и не будет. Но если надо, значит надо. Если можем потерпеть, значит, – надо потерпеть в плане расширения и каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений, вообще силового блока. Если возможно потерпеть, значит, надо потерпеть до определенного времени. Но если это перезрело, надо быстро принимать решение», – сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что силовая составляющая очень важна для Белоруссии в сложившихся внешнеполитических условиях.