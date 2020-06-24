Лукашенко разорил гнездо националистов в Минске

24.06.2020, Москва, Елена Острякова

Минский магазин Sумbаl.bу, специализирующийся на продаже одежды с националистической символикой, заявил о своем закрытии.

Об этом в своем «фейсбуке» написал известный русофобскими выходками владелец магазина Павел Белоус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сетует на многочисленные проверки, из-за которых вынужден прекратить производство и торговлю.

Скорее всего, реальным поводом стал выпуск серии маек с надписью «ПСИХОЗ%», в которой есть оскорбительный намек на Александра Лукашенко.

Похоже, выступив против президента, националисты нарушили какой-то тайный договор с ним. Последние годы власти не только не запрещали, но и поощряли всяческую агрессивную белорусизацию и распространение националистической символики.

В благодарность за это националисты провели минувшей зимой серию акций против интеграции с Россией. Они должны были послужить ярким фоном для встреч Лукашенко с Владимиром Путиным. Милиция не только не разгоняла несанкционированные сборища, но и обеспечивала их безопасность.

Резкий развод Лукашенко с националистами отнюдь не мирный и сопровождается скандалами. На последнюю распродажу в Sумbаl.bу пришли экзальтированные сторонники Белоуса. Их очередь перегородила выезд из близлежащего двора.

Когда местный житель не смог выехать, завязалась драка. Жильцы вызвали милицию, которая запихала в автозак половину собравшихся.

Сейчас эти действия представляются как беспредел властей.

Фото “измученного” националиста из автозака

Националисты вновь выстроились гуськом. Кроме того, они засыпали милицию издевательскими звонками с вопросами, как правильно стоять в очереди.

Страсти накаляются и можно ожидать новых провокаций.