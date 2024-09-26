Лукашенко разрывается между уборкой урожая и вооружённым вторжением ВСУ

Елена Острякова.  
26.09.2024 16:49
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Сюжет дня, Терроризм, Украина


США профинансировали совершение переворота в Белоруссии руками оппозиционной эмиграции.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня при назначении глав местных администраций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США профинансировали совершение переворота в Белоруссии руками оппозиционной эмиграции. Об этом президент Белоруссии Александр...

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«И крайний вариант – вооруженное вторжение на территорию Беларуси. Потому что деньги никто не дает на болтовню. Они 31-год ищут мои деньги, хотя все в руках американцев. Американцы видят, что они просто болтают языком, проигрывая повестку нашим журналистам полностью. Поэтому им сказали: продолжайте болтать, на это денег чуть-чуть, а все остальное на более эффективную борьбу – на вооруженное восстание…

Ворваться на территорию, как это в Курской области украинцы сделали, захват части территории, дестабилизация обстановки в стране. Поэтому мне приходится наряду с уборкой урожая уделять внимание обороноспособности нашей страны», – сказал Лукашенко.

Он не считает, что внутри страны удалось «зачистить» всех противников власти.

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