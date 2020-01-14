Лукашенко развёл цветистые майданы у себя под носом

14.01.2020, Киев, Игорь Петров

Под Посольством Республики Беларусь в Киеве прошла акция «Свободу патриотам Беларуси!».

Радикалы обвинили Лукашенко в преследовании противников интеграции с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В акции участвовало около десятка человек, ее организатором выступило националистическое Движение солидарности «Разам» («Вместе»).

«Страшная путинская Россия практически контролирует Лукашенко и пытается навязать т.н. интеграцию в виде подписания тридцати одной т.н. дорожной карты, которые до сих пор не напечатаны, но идут переговоры. И они вызвали протесты белорусов. Белорусы вышли в Минске 7-8, 20 21, 29 декабря. Режим Александра Лукашенко приступил к полномасштабным политическим репрессиям», – заявил глава движения «Разам» , националист Вячеслав Сивчик.

В беседе с журналистами он уточнил масштабы «репрессий».

«Задержали не меньше одиннадцати. Никого не задержали во время акции – там были журналисты. Задерживали в разных местах», – утверждает активист.

По его словам, участникам акций дали по пятнадцать суток ареста, но некоторым срок продлили еще на несколько суток.

«Только Алене Толстой даже пять суток, она как раз перед новым годом вышла. И Леониду Кулакову даже десять. Всем остальным дали по пятнадцать. Павла Северница, когда у него заканчивались пятнадцать суток, освободили на пять часов раньше. Он приехал отдыхать, в этот же день провели два суда, дали два раза по пятнадцать суток. И на пятнадцать суток дополнительно были осуждены незаконно Сергей Тихановский из Гомеля и Дмитрий Козлов из Орши, блогер», – рассказывает ужасы Сивчик.

В свою очередь, главарь батальона ОУН (запрещен в РФ) неонацист Николай Коханивский заявил, что «московский оккупационный режим» – не только в Белоруссии, но и на Украине, и что «патриотов пытают».

«Мы должны кричать о свободе своих народов. Мы должны кричать о наших побратимах, которых пытают в тюрьмах внутреннего оккупанта, как украинского, так и белорусского», – кричал нацист. Он также зачитал обращение к Посольству Белоруссии на Украине, в котором говорилось, что «массовые аресты, в том числе – дополнительные сутки… свидетельствуют о силе путинской агентуры в карательных органах режима Лукашенко».

Активисты потребовали прекращения политических репрессий против «белорусских патриотов», отмены решений судов и возбуждения уголовных дел против судей, которые выносили решения о содержании патриотов под стражей, а также против силовиков и сотрудников тюрем, которые в этом участвовали.

Вячеслав Сивчик также возмущался тем, что Россия пытается «принудить» Лукашенко к интеграции.

«Было давление на режим Лукашенко, были ведены дополнительные санкции Россией, страной агрессором. Мы призываем к солидарности народов Трехморья потому что те события, которые происходят в Беларуси, в первую очередь ударят по ним», – переживал змагар.

Интеграция Белоруссии и России, по мнению радикала, будет означать начало «Третьей империалистической войны»

«Это неизбежно третья империалистическая война. Происходит столкновение с войсками НАТО, Сувалкский коридор, выход на Калиниград, страны Балтии. Поэтому то, что происходит сейчас в Беларуси – это не какие-то локальные вещи. Верить Лукашенко – глупость», – кричал националист.