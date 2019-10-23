Лукашенко решил обойтись без Путина в борьбе с НАТО

23.10.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать в самое ближайшее время план мероприятий по адекватному реагированию на размещение в Литве, в непосредственной близости у границы с Беларусью, бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.

Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любой стране прорабатываются ответные меры на подобные шаги со стороны стран-соседей… Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами, пусть они сами принимают решение», – цитирует Зася БелТА.

Местом дислокации подразделения американской бронетанковой дивизии выбран полигон Пабраде в 15 км от границы с Белоруссией.

Весной 2020 года НАТО готовится провести там крупнейшие за последние 25 лет военные учения. Планируется отработать вопросы переброски войск с территории США на европейский континент.

«Разными способами: морским, воздушным транспортом – с использованием морских портов европейских государств, аэродромов. И сухопутным способом с тех баз, которые созданы в Европе», – пояснил Станислав Зась.

«Налицо милитаризация этого региона. Вот в такой ситуации планируется проводить учения», – добавил он.

Оппозиционный обозреватель Антон Шрайбман полагает, что белорусские власти заранее нагнетают ситуацию вокруг учений, чтобы не дать России провести альтернативные учения на своей территории.

«Господа, кажется, просчитали ситуацию на пару ходов вперед. За полгода до учений НАТО они решили первыми начать говорить про ответ, чтобы перехватить инициативу и чтобы через пару месяцев она не начала исходить от России.

Минск считает, что если он будет задавать тон в этом вопросе, то меньше шансов, что Москва будет предлагать некомфортные для Беларуси варианты ответов (а-ля внеплановые учения на белорусской территории, размещение каких-то войск)», – написал Шрайбман в своем телеграм-канале.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии «не имеет смысла» и не будет способствовать стабильности в регионе.

Отметим, российско-белорусские военные учения «Щит Союза — 2019» в этом году были проведены на полигоне Западного военного округа Вооруженных Сил России Мулино в Нижегородской области, чтобы не обострять обстановку в Европе.

16 октября в Минске состоялся информационный день программы НАТО «Наука ради мира и безопасности», в открытии которого приняла участие делегация Североатлантического альянса во главе с заместителем Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли.