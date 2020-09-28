Лукашенко решил умолчать о Союзном государстве

28.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил нынешние проблемы и расплачивается за то, что сам годами «вилял» в вопросе интеграции с Россией и взращивал националистическую молодежь, которая сегодня выступает против него.

Об этом в эфире программы «Постскриптум» заявила эампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Какой парадокс – ведь та молодежь, которая сейчас выходит с бело-красно-белыми флагами, она воспитана полностью в системе Лукашенко. Тут важно сказать, что все эти годы в Белоруссии работали прозападные НКО, которые взращивали этих девочек, я свидетель того, как это происходит. Это якобы неполитические НКО, они проводят семинары и тренинги на любую тематику – ЗОЖ, СПИД, экология, гендерные исследования, прочее.

Но в итоге на выходе все эти девочки понимают, что Россия – агрессор, что за победу в Великой Отечественной Войне нужно каяться, что белорусский язык должен остаться единственным государственным. И так их форматируют, и в удобные момент я этих девчонок вижу на митингах. Хотя они говорят: «Мы вне политики», – заявила Мирсалимова.

Белорусский политик также подчеркнула, что Лукашенко виноват в том, что все время оттягивал признание полной зависимости от России, и умолчал об интеграции во время своей инаугурационной речи.

«Старшее поколение поддержало Лукашенко почему? Потому что он обещал Союзное государство реальное, интеграцию с Россией. Но мы видим, что ничего этого до сих пор не произошло. Ни предвыборная речь, вот говорят сейчас, в речи в инаугурации ни слова не было сказано о Союзном государстве, ни слова. А люди-то выбирали именно за счет этого, потому что возлагали надежды.

Мы понимаем, что у нас экономика завязана на Россию, мы цивилизационно, политически один народ», – сказал Мирсалимова