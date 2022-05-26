Лукашенко решил воевать без «этой дорогой военной модернизации»

Белоруссия не будет проводить дорогостоящую модернизацию своей армии.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил сегодня военным на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, мы с вами, недавно встречаясь, до военной операции России в Украине, совсем по-иному мыслили о дальнейшем развитии и модернизации наших Вооруженных Сил. Прошло три месяца противостояния Украины и России, этой военной операции, мы увидели, что нам не надо проводить такую модернизацию, как мы тогда замахнулись: очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий – вообще неприемлемую. Мы поняли, какая должна быть у нас армия», – сказал Лукашенко.

Он пояснил, что Белоруссия сможет противостоять современным угрозам, даже не обладая оружием и многочисленной армией.

«Война не будет чисто горячей, а будет носить комплексный характер. Это и экономическая, и информационная, и горячая война. Такой гибрид. Принято говорить, что сильны те страны, которые имеют не только мощь военную, но и численность населения. Но сегодня характер войны меняется настолько, что от численности населения будет не столько зависеть. Надо воевать не числом, а умением. И даже небольшая по численности Беларусь вполне способна противостоять самым крупным государствам. Горячая война – это то, что мы умеем делать и будем делать, если вдруг придется», – нагнал туману Лукашенко.