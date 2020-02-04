Лукашенко решил все-таки встретиться с Путиным

04.02.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным 7 февраля.

Об этом он заявил сегодня во время визита в Добруш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, – некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя – вот в чем вопрос», – сказал Лукашенко.

При этом он в очередной раз попрекнул Россию тем, что она якобы нарушила свои обещания оставить для Белоруссии внутренние цены на газ на 5 лет после приватизации «Белтрансгаза».

Как уточняет неофициальный телеграм-канал белорусского президента «Пул Первого», встреча пройдет в Сочи.

Ранее ожидалось, что президенты встретятся в конце января. Однако Лукашенко отложил поездку, чтобы встретиться с госсекретарем США Майком Помпео. Сегодня он заявил, что «период холода в белорусско-американских отношениях закончился».

«В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите – пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Помпео приехал». Завтра Трамп приедет… Что они будут делать?», – сказал Лукашенко.