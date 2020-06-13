Лукашенко рискует допустить конкурента на выборы из страха перед США
Белоруссию впервые за 26 лет ожидают реально конкурентные выборы.
Президент Александр Лукашенко публично пообещал, что его основной конкурент на предстоящих президентских выборах экс-банкир Виктор Бабарико будет зарегистрирован белорусской ЦИК как кандидат.
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«Я хочу, чтобы он попал на выборы… И белорусы пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем. Я ж не идиот», – сказал Лукашенко, выступая перед жителями Полоцка.
Это важное заявление, если учесть, что одновременно глава комитета государственного контроля Иван Тертель рассказал о причастности Бабарико к «противоправной деятельности» «Белгазпромбанка», в котором накануне прошли обыски.
Лукашенко не скрывает, что сам приказал Тертелю выступить перед СМИ.
По его версии, Бабарико выдвинулся в президенты, чтобы скрыть следы своих преступлений. Президент в очередной раз оскорбил своего конкурента, назвав «негодяем».
Лукашенко допускает участие этого «преступника» в кампании только для того, чтобы его самого не обвинили в нечестной политической борьбе.
«Потому что будут кричать: боится кого-то, слабый, нагнетает ситуацию. Я никого не боюсь, уже отбоялся. Это они уже будут решать, кто будет президентом: или толстобрюхие, которые проворовались, или кто-то другой. И мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать, потому что начали прятать концы в воду», – сказал Лукашенко.
Для подтверждения своей правоты, он намерен позвать Интерпол, а также «россиян, американцев и европейцев».
«И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо – сядут. Перед законом все равны», – пообещал белорусский лидер.
При этом возможную победу конкурента на выборах он расценивает как свое «свержение»: «Я ж еще президент. Они меня еще не свергли».
Бабарико допускается на выборы только как груша для битья, подлый «толстопузый» бандит, которому противостоит справедливый президент.
«Тебя измочалит сам народ», – спрогнозировал Лукашенко ход своей кампании.
Примечательно, что Бабарико такой сценарий устраивает. Он заявил, что был готов к аресту и поэтому спешит обратиться к сторонникам через youtube.
«Несмотря на все события, было сказано, что меня все-таки хотят видеть кандидатом в президенты. Значит, есть большая надежда, что нашу группу и меня зарегистрируют, и мы побеседуем со всей страной», – сказал Бабарико.
Все обвинения Лукашенко он, естественно, отвергает. Если белорусский президент собирался запугать конкурента, у него это не получилось.
Допуская на выборы действительно сильного противника, Лукашенко, видимо, рассчитывает повторить сценарий выборов 2006 года, когда побороться с ним было разрешено лидеру националистической оппозиции Александру Милинкевичу и пророссийски настроенному ученому Александру Козулину.
Согласно официальным подсчетам, первый набрал 6%, второй 2%. Даже противники Лукашенко, ставя под сомнение справедливость подсчетов, не оспаривали его победы. На площади в Минске собрался небольшой, но очень эмоциональный майданчик, по итогам которого Козулин был арестован и отсидел 2 года. После этого ученый навсегда ушел из политики.
Спустя 15 лет ситуация изменилась. Как минимум в соотношении аудитории интернета и телевидения, которое в Белоруссии является орудием довольно кондовой государственной пропаганды. Поэтому посадить Бабарико даже по политической статье будет не так легко, как в свое время Козулина.
Еще одно отличие состоит в том, что кардинально изменились отношения Лукашенко и США. В 2006 году белорусского лидера не испугали санкции, введенные из-за ареста Козулина, он даже не побоялся в ответ на их продление в 2008 году выслать из Минска американского посла.
Сейчас посол США, напротив, возвращается, а напряженные отношения у Лукашенко с Россией. Поэтому он не станет сажать Бабарико, чтобы не нарваться на обвинения в нарушении «принципов демократии».
Зато белорусский лидер не побоялся директивно сменить руководство в «Белгазпромбанке». Его собственником является российский «Газпром», которого Батька считает спонсором Бабарико. Борьбу с российской монополией в США, безусловно, одобрят, а ведущего ее политика, возможно, даже поддержат.
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