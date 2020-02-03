Лукашенко рискует пополнить список небратьев

03.02.2020, Москва, Михаил Рябов

«Более чем теплый прием», оказанный Александром Лукашенко на минувших выходных госсекретарю США Майклу Помпео, заставляет рассуждать о повторении украинского сценария в Белоруссии.

Об этом пишет российская «Независимая газета», вынося в подзаголовок материала фразу «Когда брат уже не брат».

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«В парламенте Белоруссии создают рабочую группу по взаимодействию с Конгрессом США. Белоруссия, похоже, на самом деле меняет курс, а не использует визит Помпео как способ повлиять на сговорчивость Москвы для решения проблемных вопросов. Минск продемонстрирует желание Белоруссии ослабить братские объятия России. Они стали раздражать Минск, как когда-то Киев. Брат братом, но суверенитет у каждого свой. Это тот пункт, который может развести по своим квартирам не только Союзное государство, но и спровоцировать тектонические сдвиги в политике на постсоветском пространстве. А также отразиться на интеграционных процессах Евразийского экономического союза», – отмечает издание.

«Лет 10 назад мы считали, что Украина плюс Россия – дружба навек. И ничто нас не разлучит. Все оказалось хуже некуда. Сегодня мы уверены, что Белоруссия – это временные трудности… Но все может обернуться неожиданностью. Еще год назад Лукашенко говорил о том, что никогда и никто нас с Россией не рассорит, а сегодня речь идет об укреплении сотрудничества Белоруссии с НАТО. Это напоминает Украину, где все когда-то началось со сближения с НАТО, а закончилось разрывом отношений с Россией», – предостерегает газета.