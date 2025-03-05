Лукашенко: России неприятно, но она переживет украинскую сделку с США

Елена Острякова.  
05.03.2025 10:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 940
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Экономика


Сделка между США и Украиной может насторожить Россию, если будет касаться военных аспектов.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью американскому блогеру Марио Навфалю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сделка между США и Украиной может насторожить Россию, если будет касаться военных аспектов. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Это может настораживать Россию, и скорее всего, настораживает. Я так думаю. Я еще не обсуждал эти вопросы с Путиным. Это не может не настораживать, если сделка США и Украины будет выходить за рамки экономических отношений. Если это будет чистая экономика, не связанная с ВПК, оружием, вооруженными силами, Россия спокойно будет работать», – сказал Лукашенко.

При этом он признал, что сам факт заключения сделки для России неприятен.

«Да, неприятно, что мощное государство в виде США у тебя за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет», – уверен  президент.

Он считает, что США «ломятся в открытую дверь», стремясь добывать редкоземельные металлы на Украине, когда запасы этих ископаемых в России гораздо больше. Кстати, после интервью Лукашенко распорядился найти редкоземы в Белоруссии.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить