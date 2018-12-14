14.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Мнение, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Лукашенко: Российская авиабаза Беларуси не нужна

Российская авиабаза на территории Беларуси не нужна. 3-4 минуты, которые займет полет из России, погоды не сделают, а аэродром на передовой просто подставится под удар противника. Тем более что на территории Беларуси есть несколько взлетно-посадочных полос, куда можно быстро перебросить до 30 самолетов в любое время, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое заявление сделал сегодня в Минске на пресс-конференции для российских журналистов президент Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Также он напомнил россиянам, что его страна сегодня – это форпост России. “Особенно сейчас, когда ситуация на Украине нестабильна, а в Польше может появится новая база вооруженных сил США”, – добавил он.

Лукашенко также предложил Москве выделить белорусским ВВС несколько боевых самолетов, тем более что Россия бесплатно разместила на территории страны два своих военных объекта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть