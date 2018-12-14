Лукашенко: Российская авиабаза Беларуси не нужна

14.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Российская авиабаза на территории Беларуси не нужна. 3-4 минуты, которые займет полет из России, погоды не сделают, а аэродром на передовой просто подставится под удар противника. Тем более что на территории Беларуси есть несколько взлетно-посадочных полос, куда можно быстро перебросить до 30 самолетов в любое время, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое заявление сделал сегодня в Минске на пресс-конференции для российских журналистов президент Александр Лукашенко, сообщает агентство БелТа.

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Также он напомнил россиянам, что его страна сегодня – это форпост России. “Особенно сейчас, когда ситуация на Украине нестабильна, а в Польше может появится новая база вооруженных сил США”, – добавил он.

Лукашенко также предложил Москве выделить белорусским ВВС несколько боевых самолетов, тем более что Россия бесплатно разместила на территории страны два своих военных объекта.