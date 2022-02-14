Лукашенко: Российские войска в Белоруссии – это наше с Путиным дело

14.02.2022  15:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


Решение о выводе с территории Белоруссии российских войск, принимающих участие в совместных учениях «Союзная решимость», будет принято в ходе личной встречи президентов России и Белоруссии, которая состоится в ближайшее время.

Об этом сегодня в Минске на встрече с бывшим спикером Верховной Рады Украины Александром Морозом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение о выводе с территории Белоруссии российских войск, принимающих участие в совместных учениях «Союзная...

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«Сегодня гвалтом кричат: когда выведете войска. Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение вместе с президентом России, потому что здесь только наши войска. Примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда вооруженные силы РФ. Это наше дело.

Тем более посмотрите, что творят американцы: они перебрасывают тысячами к нашей границе непосредственно в Польшу и Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы. Встает резонный вопрос: вы когда их выведете отсюда. Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда мы решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения», – сказал Лукашенко.

Белорусский телеведущий Игорь Тур считает, что на встрече президентов будут приниматься решения не только по военным вопросам, но и по политическим.

«Ладно, я сам напишу. Лукашенко и Путин встретятся, чтобы решить, что делать с Зеленским», – написал он в своем телеграм-канале.

Беглая белорусская оппозиция в связи с учениями постоянно заявляет, что речь идет об оккупации Россией Белоруссии, и войска не будут выведены.

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