Лукашенко: Россия бессовестно наживается на Белоруссии

04.02.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился очередной порцией обвинений в адрес России.

Помимо традиционных утверждений о том, что российские нефтяные компании якобы продают нефть Белоруссии по ценам выше мировой, чтобы «поставить в позу и унизить», он коснулся и темы кредитов.

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«Мы же не просим у них никаких денег. Мы уже и кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались.

А если говорить по кредитам, то американцы им платят 1,5% за то, что они там валюту держат, а мы им платим от 4% до 6%.

Счастье нам подарили – $1 млрд ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

По его словам, Россия вместо того, чтобы сотрудничать с Белоруссией, хочет ее «по-византийски по голове ударить и наклонить».

Почему Белоруссия не возьмет кредит у своих американских партнеров, Лукашенко не пояснил.