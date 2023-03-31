Лукашенко: Россия не вводит, а возвращает ядерное оружие в Белоруссию

Елена Острякова.  
31.03.2023 14:17
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Решение о размещении тактического ядерного оружия было принято после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко активизировал переговоры с Россией о его «возвращении»

Об этом Лукашенко заявил сегодня, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение о размещении тактического ядерного оружия было принято после того, как президент Белоруссии Александр...

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«Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах под гарантии неприменения санкций против тех, кто вывел. Никакого наступления и революций. Все растоптано, все нарушено. Я имею поставить вопрос о том, чтобы вернуть ядерное оружие, которое тогда еще до меня безумцы подписали обязательства по его выводу», – считает президент.

Он рассказал, что в 90-е годы подвергался «жесточайшему давлению» не только Запада, но и России, и был вынужден отступить, согласившись на вывод оружия.

«Я не пытаюсь кого-то запугивать или шантажировать. Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Он это заслужил», – сказал Лукашенко.

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