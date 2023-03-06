Лукашенко: Россияне от нас стонут

Елена Острякова.  
06.03.2023 17:26
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Второй блок Белорусской АЭС планируется включить в сеть в апреле. Его общая строительная и технологическая готовность составляет 98%. Полностью энергоблок заработает в октябре.

Об этом сегодня на совещании заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Второй блок Белорусской АЭС планируется включить в сеть в апреле. Его общая строительная и...

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«Ведутся подготовительные работы на завершающей стадии для запуска цепной реакции и вывода реакторной установки на минимально контролируемы уровень. Это 1% мощности реактора. Первое пробное включение турбогенератора в сеть планируется в апреле при 40% мощности реакторной установки. В дальнейшем до сентября будут последовательно осуществляться работы по освоению мощности реакторной установки до номинальной с проведением испытаний в рамках опытно-промышленной эксплуатации», – сказал Каранкевич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал обратить особое внимание на вопросы безопасности.

«Я знаю, что россияне стонут, что мы предъявляем к ним завышенные требования по безопасности. Но они должны понимать: мы чернобыльская республика. Мы потерпели от взрыва атомной станции на Чернобыле, поэтому безопасность – вопрос номер один. И мы будем требовать жесточайшей безопасности и соблюдения норм при строительстве», – сказал Лукашенко.

Белорусская АЭС строилась 7 лет. Это первая АЭС поколения «3+», сооруженная по российским технологиям за пределами России. Первый реактор вырабатывает 18 миллиардов киловатт часов. Это 20% от общей потребности Белоруссии. Россия выделила кредит в размере 10 миллиардов долларов, который покрывает 90% стоимости контракта на возведение станции. Позже условия кредита были смягчены.

 

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