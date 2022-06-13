Лукашенко: «Россию будут душить, а заодно и нас»

13.06.2022  16:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Экономика


Сложившаяся ситуация в экономике требует от Белоруссии «нестандартных действий».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с правительством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сложившаяся ситуация в экономике требует от Белоруссии «нестандартных действий». Об этом президент Белоруссии Александр...

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«Ясно, что в данной ситуации основным нашим партнером, как и раньше, тем более стала Россия. Работе на российском рынке мы придаем особое значение. Это ни для кого не секрет. Поэтому в правительстве должны быть мобилизованы все ресурсы, чтобы эффективно действовать на восточном направлении», – сказал Лукашенко.

При этом он не исключил возврата Белоруссии на западные рынки.

«Это не значит, что мы должны забыть рынки развивающихся стран и традиционные рынки ЕС, США. Но пока мы не сожжем там работать так эффективно, как до введения этих пакетов санкций. Сейчас понятно: Россию будут душить до предела, а заодно и нас, чтобы Россия не могла обойти санкции через Беларусь», – сказал Лукашенко.

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