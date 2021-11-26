Лукашенко: Руководство Польши обезумело, устроили бойню на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил сегодня транспортно-логистический центр возле пограничного пункта пропуска «Брузги», где сейчас размещены мигранты с Ближнего Востока.

«Если мы сейчас не решим в Беларуси проблему беженцев, она будет на порядок мощнее. Не только весной, но и зимой. Сюда хлынет огромное количество беженцев, и сдержать их на границе будет невозможно», – сказал Лукашенко.

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Он обратился к народам Германии и Польши.

«Я хочу обратиться к народу Германии. Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, найти своих родных и близких, которые находятся в Германии. Заберите, пожалуйста, этих людей к себе. Это не большая нагрузка, они хотят жить в Германии. Две тысячи человек – это не большая проблема. И канцлер Меркель с этим согласилась. Но блокируют все это поляки.

Я также хочу обратиться к народу Польши – дружественному трудолюбивому народу, с которым мы всегда жили по соседству. Руководство Польши обезумело и потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков. За счет этих обездоленных людей они хотят решить свои внутренние и внешние проблемы. Они хотят получить те миллиарды евро, которые им должен якобы Евросоюз. Там тяжелая ситуация. Поляки недовольны политикой правящей коалиции и все больше предъявляют требований своему правительству. Чтобы отвлечь от этих проблем, они устроили бойню на границе.

Настойчиво прошу поляков. Нам не нужны никакие столкновения. Тем более, войны. Пропустите этих людей в Германию. Они ведь не к нам и не в Польшу идут», – сказал Лукашенко.